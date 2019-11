Zum Bläser-Gottesdienst am 1. Advent spielt auch der Posaunenchor Hermsdorf auf. Hier im Bild zu sehen beim Festgottesdienst am 7. Oktober 2018 anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Hermsdorfer Posaunenchor.

Vorfreude auf die Musikalische Woche in Hermsdorf

In Hermsdorf steht einer der kulturellen Höhepunkte eines jeden Jahres in der Stadt an: die „Musikalische Woche“. Einst von Kirchenmusikdirektor Hubertus Merker ins Leben gerufen, findet die beliebte Konzertreihe in diesem Jahr bereits zum 35. Mal statt. Vom 29. November bis zum 7. Dezember wird wieder musiziert, gesungen, getanzt und Theater gespielt. Veranstalter ist die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Hermsdorf.

Zu sieben Programmpunkten sind Jung und Alt herzlich eingeladen. Zum Auftakt kann am 29. November, um 15 Uhr im Rathaussaal das Tanzbein geschwungen werden. Unter dem Titel „Tänze zum Advent“ wird zu internationaler Weihnachtsmusik in Gasse, Kreis und Block unter der Leitung von Annelies Merker getanzt. Der Eintritt ist frei.

Auch für die drei folgenden Veranstaltungen muss kein Eintritt bezahlt werden: Am 30. November, um 19.30 Uhr singt der Gospelchor „black feat white voices“ aus Jena in der Hermsdorfer St. Salvator Kirche. Das Programm trägt den Titel „O come, o come, Emmanuel“, Chorleiterin ist Almut Elsässer. Zum Bläsergottesdienst mit den Posaunenchören aus Stadtroda und Hermsdorf wird am 1. Advent um 10 Uhr eingeladen. Die musikalische Leitung hat Kreiskantor Every Zabel. Pfarrer Stephan Elsässer übernimmt das Kirchweihgedenken und die Einführung des kürzlich neu gewählten Gemeindekirchenrates. „Sing doch mal wieder Weihnachtslieder“ ist das Motto am 4. Dezember, ab 14 Uhr im Gemeinderaum. Kreiskantor Every Zabel lädt zum gemeinsamen Singen von Advents- und Weihnachtsliedern ein. Die Veeh-Harfen-Gruppe unter der Leitung von Cornelia Will musiziert. Es gibt Kaffee, Tee und Stollen.

Auf den 5. Dezember werden sich vor allem die Kinder freuen. Für sie wird an diesem Tag um 16 Uhr in der Hermsdorfer Kirche Theater gespielt. Roman Moebus ist mit seinem mobilen Theater zu Gast. Karten für 3 Euro gibt es nur an der Tageskasse.

Ab sofort im Vorverkauf erhältlich sind Karten für die zwei letzten Konzerte der 35. Musikalischen Woche. Zu beiden wird in die St. Salvator Kirche Hermsdorf eingeladen. Am 5. Dezember, um 19.30 Uhr sind „Orgelsax“ zu Gast. Das sind Ralf Benschu am Saxophon und Jens Goldhardt an der Orgel. Am 7. Dezember findet um 19.30 Uhr das Abschlusskonzert statt. In diesem Jahr wird das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach mit den Kantaten 1, 3 und 6 erklingen. Neben dem Ökumenischen Chor Hermsdorf musizieren Solisten und das Reußische Kammerorchester Gera. Die Leitung hat Every Zabel inne.

Karten für beide Konzerte gibt es in Hermsdorf in der Buchhandlung Herold, der Bäckerei Nützer, dem Holzlandreisebüro im Globus und im Kirchenbüro. Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren haben freien Eintritt.