Unbekannte bewerfen Auto mit Ziegelstein in Altenburg

Bislang unbekannte Täter haben einen Ziegelstein auf die Motorhaube eines geparkten Autos geworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Sonntag gegen 21.30 Uhr wurde in der Wintersdorfer Straße in Meuselwitz ein Audi beschädigt, der in der Grundstückseinfahrt stand. Unbekannte Täter warfen einen Ziegelstein auf die Motorhaube des Fahrzeuges, so dass ein Sachschaden entstand. Die Altenburger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise zu Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447/4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

