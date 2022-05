Unbekannter beschädigt geparkten BMW und flüchtet vom Unfallort

Ein unbekannter Autofahrer beging Unfallflucht, nachdem er die komplette linke Fahrzeugseite eines BMW beim Vorbeifahren beschädigte.

In der C.-von-Ossietzky-Straße in Altenburg wurde zwischen dem 16. und 17. Mai ein BMW beschädigt. Dieser stand geparkt am rechten Fahrbahnrand. Ein anderes Auto befuhr in diesem Zeitraum die Ossietzkystraße und beschädigte im Vorbeifahren die komplette linke Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Fahrer pflichtwidrig vom Unfallort. Zeugen die Hinweise zur Tat oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei, Tel. 03447-471-0, zu melden.

