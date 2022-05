VW-Fahrerin kollidiert mit Laterne auf Parkplatz in Schmölln

Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Auto gegen eine Laterne. Sowohl am Fahrzeug als auch an der Laterne entstand ein Sachschaden.

Gestern gegen 12.40 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem VW Multivan auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ronneburger Straße in Schmölln. Dabei kollidierte sie mit einer Laterne und es entstanden Sachschäden am Auto sowie an der Laterne. Verletzt wurde niemand.

Fahrer weicht Katze aus: Verkehrsunfall in Altenburg

