1. Preis gewonnen beim Pure Talents Contest

Die Produktdesign-Studentinnen Marie Kurstjens und Iva Coskun sind für ihren Tisch-Entwurf „Levi“ im Nachwuchswettbewerb der „imm cologne“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Der Entwurf ist im Rahmen des Projekts „Collaboration“ unter Leitung von Diplomdesignerin Meike Langer und Susann Paduch M.A. entstanden. Bei der Gestaltung orientierten sich Coskun und Kurstjens zunächst an den Bedürfnissen Studierender, die oft in unterschiedlichen Konstellationen zusammenarbeiten. Eine flexible und unkomplizierte Anpassung des Arbeitsplatzes ist von Vorteil, um verschiedenen Gruppengrößen und Arbeiten gerecht zu werden. Entstanden ist so ein faltbares Tischgestell, das durch seine Flexibilität für einen Einsatz in verschiedensten Arbeits- und Lebensbereichen geeignet ist.

„Wir wollten einen Tisch entwickeln, der sich flexibel dem Nutzer anpasst und intuitiv in Aufbau und Benutzung ist. Deswegen haben wir unser Gestell ,Levi’ genannt, was vom Lateinischen ,levis’ abgeleitet ist und ,leicht’ bedeutet. Denn unser Gestell ist nicht nur leicht im Gewicht, sondern auch leicht im Aufbau“, so die Preisträgerinnen.