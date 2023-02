10. Energiegespräch der Stadtwerke Weimar thematisiert Preise und Preisbremsen

Weimar. Anmeldungen für Veranstaltung am 9. Februar sind noch möglich – sowohl online als auch persönlich.

Das bereits 10. Energiegespräch bieten die Stadtwerke Weimar am Donnerstag, dem 9. Februar, ab 17 Uhr im Kundenzentrum am Theaterplatz an. Thematische Schwerpunkte sind diesmal die Entwicklung der Energiepreise in Weimar und die Umsetzung der Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen. Interessierte Kundinnen und Kunden können sich wie immer online unter https://sw-weimar.de/energiegespraech/ oder persönlich im Kundenzentrum im Goethekaufhaus am Theaterplatz 2a anmelden.

„Seit der Premiere unserer Energiegespräche im Sommer letzten Jahres haben sich die inhaltlichen Schwerpunkte verändert“, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Jörn Otto. „Im vergangenen Jahr erhielten wir viele Anfragen zu der geplanten Gasumlage und der Versorgungssicherheit. Später stand die Preisentwicklung im Vordergrund.“ Aktuell bestehe seinen Angaben zufolge ein großer Informationsbedarf zu den geplanten Entlastungsmaßnahmen, wie den Strom- oder Gaspreisbremsen. „Dementsprechend haben wir unser Format ständig weiterentwickelt und angepasst“, informierte der Geschäftsführer.

Energiegespräche fanden dabei nicht nur im Kundenzentrum am Theaterplatz, sondern beispielsweise auch beim Seniorenbeirat der Stadt Weimar und in der Marie-Seebach-Stiftung statt.