100.000 kostenlose Masken für Weimarer Bürger

Auch die 100.000 Masken für Weimarer stammen aus der Lieferung, die am vergangenen Freitag auf dem Flughafen Erfurt - Weimar ankam.

Seit dem Wochenende gilt in Weimar nur noch die Corona-Verordnung des Freistaates. Die Stadtverwaltung habe die eigene Allgemeinverfügung mit besonderen Regeln für medizinische und Einrichtungen des Handels bewusst auslaufen lassen, sagt Oberbürgermeister Peter Kleine. Auch auf die anderenorts verfügte Sperrung von Spielplätzen habe Weimar bewusst verzichtet.

Die Stadtverwaltung konzentriert sich derzeit mehr auf die Zeit ab 14. Februar, wenn die Verordnung des Landes auslaufen soll. Dafür will Weimar der Landesregierung wieder Vorschläge unterbreiten. Es soll erneut um Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen gehen. „Wir müssen aber auch darüber nachdenken, wie wir dann mit dem Handel, den Hotels und der Gastronomie umgehen“, so Kleine.

Vom Freistaat bekommt die Stadt jetzt 100.000 medizinische Masken zur kostenfreien Abgabe an die Bürger, berichtet Bürgermeister Ralf Kirsten. 20.000 davon sind FFP2-Masken, die anderen OP-Masken. Die Stadt könne damit die Unterstützung der Bürger ausbauen.

Bislang hat Weimar auf eigene Kosten 25.000 Masken an Pflegeheime und Pflegedienste abgegeben, damit diese Besucher ohne Masken nicht abweisen müssen. Weitere Masken gingen an Sozialticket-Inhaber, an das Obdachlosenheim und die Gemeinschaftsunterkunft. Die Weimarer Tafel bekam jetzt 1500 Masken und auch das Frauenhaus soll mit Masken unterstützt werden.

Vom Freistaat lagen bis Dienstag allerdings noch keine Aussagen vor, wie seine Masken verteilt werden sollen. „Wir brauchen eine möglichst unbürokratische Vorgabe“, betont der Oberbürgermeister. Neben den Menschen, die Unterstützung nach Sozialgesetzbuch oder anderen gesetzlichen Regelungen erhalten, gebe es viele Bürger mit kleinen Einkommen, denen der regelmäßige Kauf von inzwischen recht teuren FFP2- oder OP-Masken schwer falle.

Auch mit dem Studierendenwerk und den Hochschulen ist die Stadtverwaltung im Gespräch. Dabei hofft sie zunächst einmal zu erfahren, wie viele Studenten sich derzeit tatsächlich in Weimar aufhalten und wie groß der Unterstützungsbedarf ist.