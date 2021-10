100 Weimarer besuchen Partnerstädte

Weimar. Eine Weimarer Sonder-Bürgerreise nach Blois und Trier hat Hartmut Eckhardt für den Mai 2022 geplant.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause soll 2022 gleich zwei Weimarer Bürgerreisen aufbieten. Neben der regulären Kulturhauptstädte-Tour, die im Sommer nach Estland und Schweden führt, will sich Reiseleiter Hartmut Eckhardt bereits vom 16. bis 22. Mai mit 100 Begleitern zu einer Sonderreise in Weimars Partnerstädte Blois und Trier begeben. Diese Stationen sollten ursprünglich zum Abschluss der abgesagten Bürgerreise nach Irland als „Orte der Überraschung“ angesteuert werden. Mit seinem Plänen zum „Frühlingserwachen an der Loire und an der Mosel“ hatte Eckhardt die Oberbürgermeister von Trier und Weimar, Wolfram Leibe und Peter Kleine, am Rande des Weimarer Festaktes zum Tag der Einheit vertraut gemacht.