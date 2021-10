101 neue Infektionen im Weimarer Land

Apolda. Aktuelle Zahlen im Kreis schießen nach oben.

Das Gesundheitsamt des Kreises hat über das Wochenende 101 (38/63) weitere Corona-Infektionen registriert. Damit waren bis Sonntag in insgesamt 44 Orten des Weimarer Landes aktuell 417 Personen positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Die meisten Infektionen wurden in Kranichfeld (100) registriert. 70 gab es in Apolda, 57 in Bad Berka. Vier Patienten aus dem Kreis befanden sich unverändert in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner wuchs auf 298,2.

