105 Infizierte am Wochenende in Stadt und Landkreis

Mit insgesamt 105 Neuinfektionen in Weimar (48) und im Weimarer Land (57) hat sich die Corona-Welle am Wochenende in der Region erneut stark ausgebreitet. Allein von Sonnabend- bis Sonntagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Stadt zwei Verstorbene aus dem Azurit-Pflegeheim Weimarblick und 39 neue Fälle in der Stadt bestätigt.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg in Weimar auf 243,76 je 100.000 Einwohner (Vortag: 225,36). Im Weimarer Land stieg sie auf 270,7 (Vortag 263,4).

Für die große Zahl an Neuinfektionen übers Wochenende sorgten in Weimar vor allem 21 Fälle aus dem Kursana-Domizil, das seit einer Woche als Covid-19-Schwerpunkt gilt. Inzwischen liegt die Zahl der Betroffenen dort über 40. Auch im Weimarblick (1), bei einem Pflegedienst (1) und in Krankenhäusern (3) haben sich Weimarer infiziert. In 13 Fällen wurde die Infektion in der Familie weitergegeben.

Sonntagmittag gab es in Weimar 295 und im Weimarer Land 537 aktuell Infizierte. In Kliniken wurden 32 (16/16) Menschen aus Stadt und Kreis behandelt. In Quarantäne befinden sich in Weimar 907 (+23) Personen. Im Weimarer Land sind es 524. Dort sei die Ermittlung der Kontaktpersonen nach dem großen Zuwachs noch nicht abgeschlossen.