1200 Besucher! Eisenbahnfreunde Apolda sind hocherfreut

Apolda. Zum Lichterfest strömen mehr als 1200 Menschen in die Marktpassage Apolda. Für die Modellbahnschau erweist sich der neue Standort als Glücksgriff.

Die Apoldaer Eisenbahnfreunde um den Vorsitzenden Ingo Täubner sind hocherfreut. Zum Lichterfest haben sie Modellbahnanlagen in der Marktpassage gezeigt – und die Besucher strömten. So bilanziert Ingo Täubner eine Besucherzahl von 1200 Gästen. Das sei ein großer Erfolg und Ansporn für die Mitglieder. Erstmals sei es möglich gewesen, auch Besucher zu begrüßen, die aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen sonst (Stadthaus, Treppe) nicht zur Schau kommen konnten. Ein Dank gehe ans Centermanagement für die Unterstützung. Auch wird der Firma Fickler gedankt für die Transporthilfe – und den Besuchern, die in die Vereinskasse spendeten.