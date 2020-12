125-jährige Villa in Weimar ging durch viele Hände

Das Land Thüringen will in Weimar die Villa in der Freiherr-vom-Stein-Allee 2 verkaufen. Sie war nach der Enteignung 1952 zunächst im Besitz der Stadt.

Weimar. Haus in der Freiherr-vom-Stein-Allee kam über Enteignung an die Stadt, dann ans Land und steht jetzt zum Verkauf

Eine interessante Eigentums- und Nutzungsgeschichte hat die Villa in der Freiherr-vom-Stein-Allee in Weimar, die das Land verkaufen möchte (unsere Zeitung berichtete). Das Gebäude im Stil der Neo-Renaissance hatte die Weimarische Villenbau- und Terraingesellschaft 1895/96 errichten lassen. Deren Geschäftszweck dürfte wie in anderen Städten üblich, die Erschließung und Entwicklung neuer Baugebiete, Siedlungen und Stadtteile gewesen sein. Als bekanntester Bewohner gilt der Archäologe Otto Hauser, der 1927 mit seiner Familie eine Wohnung in der damaligen Carl-Alexander-Allee 2 bezog.