14 Gebäude in Weimar besprüht - Schaden von mehreren tausend Euro

Weimar. Ein unbekannter Täter beschmierte in Weimar mehrere Gebäude mit türkiser Sprühfarbe. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht.

Insgesamt 14 Gebäude wurden in Weimar mit Graffiti beschmiert. In der Zeit von Mittwoch, 8. zu Donnerstag 9. September sowie von Sonnabend,11. zu Sonntag, 12. September wurden die Schmierereien in der Wielandstraße, Geleitstraße, Erfurter Straße,Coudraystraße sowie in der Heinrich-Heine-Straße festgestellt.

Laut Angaben der Polizei handelt es sich möglicherweise um denselben Täter, da die Schriftzüge alle mittels türkiser Sprühfarbe und identischem Text auf die Fassaden gesprüht wurden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

