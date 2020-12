Die Einsätze der Polizei in Weimar und Umgebung.

15-Jähriger in Unfall verletzt – Frau körperlich angegriffen

Unfall mit Moped – 15-Jähriger verletzt

Am Mittwochmorgen, gegen 8.00 Uhr, zog sich ein 15-jähriger Junge leichte Verletzungen zu, als er mit seinem Moped stürzte. Der Jugendliche befuhr die Johann-Scholz-Straße in Bad Berka, als er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw übersah und gegen diesen fuhr.

Der Junge wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Moped sowie an dem geparkten Hyundai entstand Sachschaden.

Frau tätlich angegriffen

In Weimar Nord trafen gestern Abend zwei Personengruppen aufeinander, die auch schon in der Vergangenheit Auseinandersetzungen miteinander hatten. So kam es auch bei diesem Aufeinandertreffen erst zu einem verbalen Streit, der dann handgreiflich wurde.

Drei Schwestern im Alter von 17 bis 23 gingen auf eine 22-Jährige los, zogen sie an den Haaren und traten anschließend, nachdem sie am Boden lag, auf sie ein. Gegen die drei Frauen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Unbekannte brechen in Keller ein

Diverse Fahrradteile und Werkzeuge entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schwanseestraße. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten der oder die Täter in das Gebäude und das Kellerabteil. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich der Wert des Beutegutes auf ca. 850 Euro belaufen.

Der erste digitale Schnelltest auf Covid-19 kommt aus Weimar