15 Säulen für Elektro-Autos

In Weimar gibt es derzeit laut Rathaus 15 öffentliche Stellplätze, wo Elektro-Fahrzeuge „betankt“ werden können. Die Strom-Ladesäulen seien am Stadtwerke-Kundenparkplatz (Industriestr.), bei der Telekom in der Ettersburger Straße installiert, zudem bei Formen Cars (Kromsdorfer Str.), am August-Baudert-Platz 2 und am Biomarkt in der Rosenthalstraße. Weitere finden sich in den Tiefgaragen von Atrium und Weimarhalle, auf dem Herrmann-Brill-Platz, an der Markthalle in der Damaschkestraße, am Autohaus Schinner (Erfurter Str.), auf dem Parkplatz Walther-Victor-Straße, bei Klimatherm (Lindenallee), am Ramada-Hotel in Legefeld, auf dem Parkplatz der Gedenkstätte Buchenwald sowie am Kaufland-Markt.