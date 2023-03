17-Jährige bei Unfall in Weimar schwer verletzt

Weimar. In Weimar stürzte eine 17-Jährige mit ihrem Motorrad und zog sich schwere Verletzungen zu.

Bei einem Unfall in Weimar wurde am Donnerstagabend eine 17-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, sei die Jugendliche in der Coudraystraße mit ihrem Motorrad auf ein vor ihr haltendes Auto aufgefahren. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der entstandenen Sachschäden durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.