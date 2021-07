17 Konzerte und sechs Musikfilme zu den 61. Meisterkursen in Weimar

Weimar. Im letzten Jahr mussten sie noch pandemiebedingt abgesagt werden, in diesem Jahr dagegen können die Weimarer Meisterkurse stattfinden.

Um möglichst vielen Musikfreunden einen Konzertbesuch zu ermöglichen, sind die 61. Weimarer Meisterkurse an der Hochschule für Musik Franz Liszt mit ihren Konzerten im Großen Saal des Musikgymnasiums Belvedere und im Schießhaus zu Gast. Der Vorverkauf für die 17 Konzerte hat begonnen. Ebenso für die sechs Musikfilme, die im Kino Mon Ami sowie im Festsaal der Hochschule gezeigt werden. Pandemiebedingt gibt es ein reduziertes Platzangebot, deshalb empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung der Konzerte bei der Tourist Information Weimar, teilte die veranstaltende Hochschule weiter mit. Es fährt ein kostenfreier Shuttlebus zum Parkplatz Belvedere und nach den Konzerten im Musikgymnasium wieder zurück. Abfahrt Platz der Demokratie: 18.45 Uhr

Das Eröffnungskonzert der 61. Weimarer Meisterkurse am 16. Juli um 19.30 Uhr im Musikgymnasium Schloss Belvedere gestaltet die Flötistin Anna Garzuly-Wahlgren mit ihrem Flötenensemble „Quintessenz“ und einem kurzweiligen Programm vom Barock bis zur Moderne. Am selben Ort zur selben Zeit spielt am 17. Juli dann die kanadische Pianistin Janina Fialkowska ein Solo-Rezital mit Werken von Chopin und der großen B-Dur-Sonate Franz Schuberts. red

Tickets gibt es bei der Tourist-Information Weimar, Tel.: 03643/745745.