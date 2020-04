Weimar. Ein 18-Jähriger hat am Donnerstag in Bad Berka die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann war mit zwei Waffen – einer Pistole und einer Schnellfeuerwaffe – gesehen worden.

18-Jähriger löst größeren Polizeieinsatz in Bad Berka aus

Der junge Mann war am Donnerstagnachmittag am Waldrand am Adelsberg, wo mehrere Wanderwege zusammenlaufen, mit zwei Waffen gesehen worden. Eine Pistole hatte er hinten im Gürtel stecken, eine Schnellfeuerwaffe hatte er umgehängt, teilte die Polizei mit.

Die Polizisten näherten sich ihm in Schutzausrüstung und forderten ihn auf, die Waffen niederzulegen. Der 18-Jährige kam den Aufforderungen sofort nach. Wie die Polizei weiter mitteilte, stellte sich heraus, dass es sich um Softairwaffen handelte. Diese würden rechtlich als sogenannte Anscheinswaffen betrachtet werden, da sie echten Waffen zum Verwechseln ähnlich sehen. So befand sich an der Langwaffe ein eingeführtes Magazin mit täuschend echt wirkender Munition, um den Anschein eines Magazins mit Patronen zu erzeugen. Auch ein Aufdruck eines Herstellers echter Waffen war angebracht.

Der junge Mann wurde anschließend seinen Eltern übergeben und Anzeige erstattet. Geprüft wird auch, inwieweit der 18-Jährige für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss.

