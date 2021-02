200 Kubikmeter Schnee sind aus dem Dorf Utzberg geschafft

Utzberg. Rund vierzig Freiwillige packen sechs Stunden lang an.

Auf knapp 200 Kubikmeter schätzt Ortschaftsbürgermeisterin Heidrun Gunkel die Schneemenge, die beim Arbeitseinsatz am Samstag von den Utzberger Straßenrändern auf eine kommunale Wiese abgefahren wurde. Obwohl die Idee erst am Freitagnachmittag entstand, fanden sich rund 40 Freiwillige ein – darunter Kinder mit Mini-Schneeschaufeln und Schubkarren. Die Initiative ging von mehreren ortsansässigen Firmen aus, die Technik bereitstellten: Pflasterbetrieb Hirsch, Bagger-Thiele und der Transportbetrieb Schmidt. „Es ging nicht nur darum, den Schnee aus dem Dorf zu bekommen“, so Gunkel. „Enorm wichtig sind auch freie Straßeneinläufe. Denn wenn es demnächst taut, kommt wieder Wasser aus mehreren Richtungen hier an.“

Geplant war der Einsatz nur bis Mittag, die Freiwilligen hielten aber bis 16 Uhr durch. „Das Wetter hat gepasst, und es war schön, sich mal wieder zu sehen, wenn auch mit Abstandsregeln“, so die Ortschaftsbürgermeisterin. Sie belohnte mit Glühwein und Kinderpunsch.