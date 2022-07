Die Feuerwehr löschte einen Brand in Neumark. (Symbolbild)

2000 Quadratmeter Feld in Neumark zerstört

Neumark. Auf einem Weizenfeld zwischen Neumark und Krautheim wurden circa 2000 Quadratmeter durch einen Brand zerstört.

Am Montag wurden durch einen Brand etwa 2000 Quadratmeter Weizenfeld zwischen Neumark und Krautheim zerstört. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in der Nähe eines Wanderunterstandes und einer Sitzbank aus, so die Polizei.

Die Flammen griffen auf das umliegende Feld über. Daher erinnert die Polizei eindrücklich daran, Feuer und Glas verantwortungsvoll zu nutzen und brennenden Zigaretten und Co. sachgemäß zu entsorgen.

