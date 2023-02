201. Baum des Gedenkprojekt 1000 Buchen soll in Weimar gepflanzt werden

In Erinnerung an die Schwester und die Eltern von Éva Pusztai-Fahidi wurde am 77. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald im vergangenen Jahr in der Andersenstraße ein Apfelbaum gepflanzt. Die Weimarer Ehrenbürgerin nahm als Baumpatin mit ihrem Lebensgefährten Andor Andrási daran teil.