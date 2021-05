21 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Weimar. 21 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall meldet das Weimarer Gesundheitsamt. Der Inzidenzwert sinkt leicht auf 130,3/100.000 Einwohner.

Einen weiteren Todesfall musste die Stadt Weimar am Samstag leider im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung melden. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen auf 98. In der vergangenen 24 Stunden registrierte das Weimarer Gesundheitsamt 21 neue Infektionen mit Sars-CoV-2. Zu den Ansteckungsursachen nennt die Stadt sieben Mal Ansteckung innerhalb der Familie/im Freundeskreis. In acht Fällen ist der Infektionsweg unbekannt und in weiteren zwei Fällen noch nicht ermittelt, jeweils eine Ansteckung erfolgte in der Berufsschule Erfurt und im Rahmen einer Physiotherapie. Am Arbeitsplatz steckten sich zwei Menschen an. Damit sind in Weimar aktuell 200 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Zehn von ihnen müssen stationär behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 130,3/100.000 Einwohner (Vortag: 134,91). Von insgesamt 794 Schnelltests am Freitag fielen 2 positiv aus und werden nun durch einen PCR-Test überprüft.