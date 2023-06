23-Jährige aus Weimar vermisst

Weimar. In Weimar wird eine 23-Jährige vermisst. Die Polizei schließe nicht aus, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde.

Seit der Nacht von Sonntag auf Montag wird die 23-jährige Chantal Steinke aus Weimar vermisst. Wie die Polizei informierte, wurde sie zuletzt gegen 0.30 Uhr in der Schwanseestraße in Weimar gesehen, von wo aus sie dann verschwand. Die Vermisste sei ca. 160 cm groß, schlank und hat kastanienbraune, schulterlange Haare. Bekleidet sei sie vermutlich mit einem dunklen Kapuzenshirt und einer bunten Hose, weiterhin trägt sie einen Verband am linken Unterarm. Ein Bild der Vermissten hat die Polizei hier veröffentlicht.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 23-Jährige in hilfloser Lage befinde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

