23 weitere Corona-Infektionen in Weimar

Das Weimarer Gesundheitsamt musste mit Stand Freitag 10 Uhr in den vergangenen 24 Stunden 23 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 registrieren. Mit neun Fällen gehen die meisten auf eine Ansteckung in der Familie zurück. Fünf Betroffene infizierten sich im Arbeitsumfeld, davon nach Angaben der Stadt zwei in einer Pflegeeinrichtung und einer in einer Klinik. Zwei Erkrankungen gehen auf den Freundeskreis zurück, bei drei weiteren ist der Ansteckungsweg unbekannt, in vier Fällen werde noch ermittelt.



Angesichts von 24 Menschen, die im Meldezeitraum als genesen eingestuft worden sind, gibt es in Weimar 256 (-1) Menschen, die als aktiv krank bekannt sind. Davon werden 19 (+2) stationär behandelt. Aktuell befinden sich 819 (+54) Weimarer in Quarantäne. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 185,5 auf 190,1.