25 Covid-Patienten in Weimar und im Weimarer Land

Weimar. In Stadt und Kreis steigt die Corona-Kurve noch

Die Corona-Infektionen in Weimar und im Weimarer Land steigen weiter. Während bundesweit die Infektionen zurückgehen, meldeten die Gesundheitsämter am Donnerstag in Weimar 169 und im Weimarer Land 339 positiv Getestete. Mit 14 (-1) Weimarer Patienten und 11 (-1) im Weimarer Land werden so viele Menschen wie lange nicht in Kliniken behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde für Weimar mit 1285,75 je 100.000 Einwohner und für den Landkreis mit 1237,1 ausgewiesen.