250.000 Euro Schaden: Lkw rollt in Mellingen ungehindert los

Das Fahrzeug stieß in der Nacht zu Freitag gegen einen zweiten Lkw, der in der Aralallee in Mellingen parkte (Symbolbild).

Mellingen. Ein Lkw-Fahrer wollte in der Nacht zu Freitag in Mellingen einen Auflieger an seine Zugmaschine ansatteln. Dabei rollte das Gespann plötzlich nach vorn.

Ein Lkw-Fahrer hat sein Fahrzeug am Freitag gegen 0.25 Uhr ordnungsgemäß auf dem Rastplatz in der Aralallee in Mellingen abgestellt. Laut Polizei sattelte ein zweiter Lkw-Fahrer dort zu der Zeit einen Auflieger an seine Zugmaschine an.

Bei der Verkabelung von Elektronik und Hydraulik sei das Gespann plötzlich nach vorn gerollt und gegen den geparkten Lkw gestoßen. Personen seien nicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 250.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.