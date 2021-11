28. Apoldaer Kabarett-Tage fast ausverkauft

Apolda. Großes Interesse an satirischer Woche: Hälfte der übrigen Veranstaltungen der 28. Apoldaer Kabarett-Tage praktisch ausverkauft.

Großes Interesse an den 28. Apoldaer Kabarett-Tagen. Von sechs offenen Darbietungen ist die Hälfte praktisch ausverkauft. Für das Kabarett Anakonda am Samstag waren zum Redaktionsschluss nur noch für die 17-Uhr-Aufführung zwei Karten verfügbar. Bei Lothar Bölck am Freitag waren es zwei Restkarten für 20 Uhr und wenige mehr für 17 Uhr. Bessere Chancen für Tickets gibt es für die Vorführungen von „Schwarze Grütze“ jeweils 17 oder 20 Uhr am Donnerstag. Karten gibt es an der Tourist-Information oder Abendkasse. Das Foto zeigt „Die Oderhähne“ beim Auftritt im Kulturzentrum Schloß Apolda.