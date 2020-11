28-Jähriger hatte in Weimar 800 Gramm Marihuana im Tresor gebunkert

Einen 28-Jährigen nahm die Polizei am Mittwoch in Weimar in dessen Wohnung fest. Der Mann hatte rund 800 Gramm Marihuana gebunkert. (Symbolfoto)

Weimar. Rauschgiftermittler der Kriminalpolizei haben in Weimar bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem Tresor rund 800 Gramm Marihuana und Haschisch entdeckt.

Die Durchsuchung fand demnach am gestrigen Mittwoch in der Wohnung eines 28-Jährigen statt. Angeordnet hatte das zuvor das Amtsgericht in Erfurt. In der Wohnung des Mannes wurde ein Stahltresor entdeckt, bei welchem der eingesetzte Rauschgiftspürhund anschlug.

Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Jena strömte aus dem gesicherten Schrank ein deutlicher Marihuanageruch nach außen. Nachdem der Tresor geöffnet war, fand man darin mehr als 650 Gramm Marihuana, 125 Gramm Haschisch sowie über 1600 Euro Bargeld.

Der mutmaßliche 28 Jahre alte Besitzer wurde noch in der Wohnung festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.