Insgesamt 28 bestätigte Neuinfektionen binnen eines Tages warfen am Mittwoch die gute Entwicklung in Stadt und Landkreis zurück. Für Weimar und das Weimarer Land bestätigten die Labore jeweils 14 Infektionen.

In der Stadt wurden diese bei einem Reiserückkehrer, zwei Mal im familiären Umfeld oder im Freundeskreis und in drei Fällen durch Ansteckung im Arbeitsumfeld festgestellt. In acht Fällen konnte der Infektionsweg noch nicht geklärt werden.

Einer der ungeklärten Fälle trat im 10. Jahrgang des Humboldt-Gymnasiums auf. Das zog für zwei Klassen des Jahrgangs sowie einige Schüler einer weiteren Klasse Quarantäne nach sich. Auch im Gymnasium Apolda ist ein weiterer Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befand sich allerdings schon in Quarantäne. Im Gymnasium Buttelstedt zog die Infektion eines Schülers die Quarantäne von 37 Schülern aus zwei Klassen und zehn Lehrern als Kontaktpersonen nach sich.

Da jeweils fünf Personen genesen sind, gab es mit Stand von Mittwochnachmittag in Weimar 68 (+9) und im Weimarer Land 124 (+9) aktuell bestätigte Infektionsfälle. Stationär behandelt werden noch ein Patient aus Weimar und sieben aus dem Weimarer Land. Die Quarantänefälle stiegen in Weimar auf 370 (+44) und im Landkreis auf 460 (+33). Im Kreis sind zudem 28 (+3) Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner zum Vergleich der Städte und Kreise verschlechterte sich in Weimar auf 59,92 und im Weimarer land auf 86,6.