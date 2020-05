Weimar. In der Region hält die positive Entwicklung der Zahlen an.

3 Patienten genesen, keine Neuinfektion

Noch 15 (-3) Personen sind seit Dienstagnachmittag in der Region mit dem Corona-Virus infiziert und durch Laboruntersuchungen bestätigt. Das teilten die Gesundheitsämter der Stadt Weimar und des Kreises Weimarer Land mit. Die Zahl der Genesenen steig zugleich in Stadt (59, +1) und Kreis (60, +2) auf 119. Als enge Kontaktpersonen von Erkrankten befinden sich derzeit 79 (46/33) Menschen in Quarantäne. Im Landkreis sind zudem 20 (-6) Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Stationär behandelt wird derzeit kein Covid-19-Patient.