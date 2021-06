30.000 Euro für Förderverein der Weimarer Kinderklinik

Weimar. Über eine stattliche Spende von 30.000 Euro der Shalini-Stiftung freut sich der Förderverein.

Vieles hat der Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sophien- und Hufeland-Klinikum bereits erreicht. Jetzt ermöglicht eine besonders große Spende, die Realisierung weiterer Ziele. Die Freude ist bei Chefärztin Kristin Dawczynski und Roland Biskop, Vorsitzender des Fördervereins seit dem Jahr 2000, riesengroß: 30.000 Euro erhält der Förderverein von der Shalini-Stiftung, die es sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht hat, Projekte in der Kinderheilkunde und Jugendmedizin zu fördern.

Im Fokus stehen dabei nach Angaben von Chefärztin Dawczynski unter anderem die Erhöhung der Sensibilität für Kinder mit schweren und chronischen Erkrankungen sowie die Förderung der psychosozialen Betreuung kranker Kinder durch Qualifizierungsmaßnahmen von Personal und die Weiterentwicklung einer kindgerechten Krankenhaus-Ausstattung.

Berufsbegleitende Fortbildung für Psychologin

Unter ihrer Federführung hatte sich die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin erfolgreich an der Projektausschreibung der Shalini-Stiftung beteiligt. „Wir freuen uns riesig über diese großzügige Unterstützung. Mithilfe der Spende werden wir verschiedene Projekte realisieren, die unseren Kindern und Jugendlichen zugutekommen“, sagt Kristin Dawczynski. Von dem Erlös wird unter anderem eine spezielle, berufsbegleitende Fortbildung für die im Fachbereich Eltern-Kind-Psychosomatik tätige Psychologin Sandra Seeling finanziert: Diese psychotherapeutische Fortbildung habe sie schon seit einiger Zeit ins Auge gefasst. Da diese jedoch recht kostenintensiv ist, sei sie sehr glücklich und dankbar, „dass wir durch diese Spende eine Finanzierungsmöglichkeit gefunden haben.“

Ausstattung der Stationen erweitert

Darüber hinaus soll die Spende in den Ausbau des diagnostischen und therapeutischen Angebots fließen. „Es ist uns ein Herzensanliegen, die wertvolle Arbeit der Kinderklinik zu unterstützen“, unterstreicht Roland Biskop. Der Förderverein werde dort tätig, wo eine staatliche Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin nicht gegeben ist.

Mithilfe des Vereins wurden bereits der Spielplatz und eine Terrasse errichtet. Angebote der Elternschule und Suchtpräventionsmaßnahmen ließen sich realisieren, und die Ausstattung der Stationen wurde erweitert. Und bedürftige Familien erhalten nach der Geburt ihres Kindes Babykleidung zur Erstausstattung. Wer den Förderverein der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Weimarer Sophien- und Hufeland-Klinikum unterstützen möchte, kann sich unter: www.klinikum-weimar.de/foerderverein näher informieren.