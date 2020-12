„Wir sind da“ stand in großen Lettern auf ein Transparent am Balkon des Deutschen Nationaltheaters geschrieben. Dabei waren es nicht allein Abgesandte aller Sparten, die da waren. Was als Beitrag zum Aktionstag der Theater und Orchester angekündigt wurde, das hatte in Weimar vor allem eine solidarische Seite.

Das Publikum war da, und DNT-Generalintendant Hasko Weber stellte sich vor der künstlerischen Intervention seines Hauses demonstrativ mit Vertretern der anderen Weimarer Bühnen unter das Dichterpaar: Krispin Wich vom Galli Theater, Oleg Keiler vom Theater im Gewölbe, Rafael Ecker vom Stellwerk-Theater waren gekommen, stellvertretend für Soloselbstständige und Freischaffende Eleonore Maguerre und Uwe Stickert und in zweiter Reihe auch Straßenmusiker und Alternative. Für Weber war diese Solidarisierung Seite an Seite wichtig, „damit wir uns nach der Krise nicht gegenüber stehen“, erläuterte er. Gemeinsam wolle man die Stadt dann mit Kultur wieder stark machen. In dieser bemerkenswerten Zeit müssten Theater und Orchester ihren Teil beitragen, die schwierigen Wochen zu überstehen, auch wenn das nicht vor Publikum möglich sei. Am Montag auf dem Theaterplatz bestand der Beitrag im künstlerischen Lebenszeichen des Ensembles vor Weimarer Publikum. Hinter den Kulissen erfolgt er mit der Probenarbeit und den Ausstattungen aus den Werkstätten. Wenn es wieder möglich ist, will das Nationaltheater schnell wieder für sein Publikum da sein. Die ausgewählten Beiträge für das halbstündige Lebenszeichen blickten in diese Zukunft. Ein Blechbläserensemble der Staatskapelle Weimar intonierte „Fanfare“ von André Becker. Das Lied „Morgen“ von Richard Strauss hatte Camila Ribero-Souza ausgewählt. Der Schauspieler und Sprecher Sebastian Kowski trug Friedrich Schillers „Hoffnung” vor. Der Opernchor des DNT und das Blechbläserquintett ließen mit „Va, pensiero“ (Flieg, Gedanke) aus der Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi den Freiheitschor auf dem Platz erklingen.

Mit dem finalen Song „We are all in this together“ von Ben Lee griff die Rambazambabar-Band den Gedanken auf, die schwierige Zeit gemeinsam durchzustehen. Die Band vereint Mitglieder des Schauspielensembles, des Opernchores und der Staatskapelle Weimar und versprühte selbst auf dem kalten Theaterplatz jene Spielfreude, die ihr Name andeutet.

Am Tag nach der Aktion tritt auch für das DNT die neue Thüringer Verordnung in Kraft. Damit bleibt der Spielbetrieb vorerst bis 20. Dezember 2020 eingestellt. Die Karten für diesen Zeitraum werden erstattet oder können umgetauscht werden. Für Fragen steht der Besucherservice bereit.