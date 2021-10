3000 Euro für „Weimars Gute Nachbarn“

Weimar. Der Erlös des Jänisch-Werkes vom Tag der deutschen Einheit ging an das Projekt der Bürgerstiftung.

Insgesamt 3000 Euro brachte das am Tag der Deutschen Einheit live gestaltete Graffito des Weimarer Künstlers Nils Jänisch ein. Es war nach der Feierstunde im Schießhaus versteigert worden. Am Dienstag ist der Erlös symbolisch an das Projekt „Weimars Gute Nachbarn“ der Bürgerstiftung Weimar übergeben worden.





Aufgebracht hatte den Erlös eine Bietergemeinschaft mit Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Weimars OB Peter Kleine, Bürgermeister Ralf Kirsten, der Beigeordneten Claudia Kolb, der Deutsch-französischen Gesellschaft Weimar, Jörg Geibert, Hans-Joachim Heuzeroth, Elke Mohnhaupt-Schmidt (Firma Orthos), Janine Vettermann und Stefan Engelhardt, Lothar Fechter und Myriam Eichberger. Bei 3000 Euro erteilte Auktionatorin Solveig Kasten den Zuschlag.

Das Bild, auf dem ein Luftballon in Herzform von einem Regenbogen gerahmt wird, erhielt den Titel „Beherzte Helden“. Künftig soll ein Exemplar in der Stadtverwaltung Weimar zu sehen sein. Für die Stadtverwaltung in Trier fertigt der Künstler eine nahezu exakte Kopie des Kunstwerks an, das mit der Weimarer Triergesellschaft bei einem nächsten Besuch an Oberbürgermeister Wolfram Leibe übergeben wird. Alle Spender erhalten signierten Reprint vom Künstler.