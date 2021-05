3000 Euro Schaden bei Brand in Altschöndorf

Weimar. Ein Gartenhaus in Altschöndorf wurde ein Raub der Flammen.

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der beim Brand einer Gartenlaube an der Dorfstraße in Altschöndorf entstand. Diese Zahl nannte am Sonntag die Landespolizeiinspektion Jena. Die Gartenlaube war am Freitagvormittag komplett abgebrannt. Als die Brandschützer anrückten, hatte das Häuschen bereits voll in Flammen gestanden. Eine große Rauchwolke stand über dem Weimarer Ortsteil. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Weimar, der Freiwilligen Feuerwehr Schöndorf, der Polizeiinspektion Weimar und der Kriminalpolizei. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. In dem Gartenhaus waren nach Angaben der Polizeiinspektion Heuballen gelagert. Die Brandursache ist weiterhin unklar, die Ermittlungen dauern an.