Als Ort der Entspannung will sich die Avenida-Therme am Stausee Hohenfelden in den kommenden Monaten vor allem jenen empfehlen, die während der Corona-Pandemie den Alltag im Weimarer Land, von der Versorgung über soziale Dienstleistungen bis hin zum ehrenamtlichen Einsatz, aufrecht erhalten. Ab sofort und bis Februar 2021 gibt sie monatlich 500 Gratis-Gutscheine für einen jeweils vierstündigen Thermen-Aufenthalt aus. 22 Einrichtungen im Landkreis sind bereits als Empfänger der insgesamt 3000 Gutscheine ausgewählt. Die ersten drei, der ASB-Regionalverband Mittelthüringen, der Kreisfeuerwehrverband Weimarer Land und der Malteser Hilfsdienst, nahmen ihre Eintrittskarten zu Beginn dieser Woche am Stausee entgegen.

Mit dieser Aktion reicht die Avenida-Therme die aktuelle Mehrwertsteuer-Senkung weiter.