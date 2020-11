31 neue Fälle in Weimar und im Kreis

Eine hohe Zahl von Neu-Infektionen in Weimar und meist klare Infektionswege in der Stadt, niedrigere Werte und vollkommen neue Corona-Betroffene im Landkreis. So stellte sich die Situation am Mittwoch dar. In Weimar wurden 21 neue Fälle per Test bestätigt. Wobei der Ursprung meist auf eine Übertragung im Freundeskreis, in der Familie oder am Arbeitsplatz zurückgehe. Nur bei einer Infektion sei der Infektionsweg noch nicht geklärt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mit Stand 4. November, 17.15 Uhr, galten 10 weitere Weimarer als genesen beziehungsweise 131 (+11) als aktiv krank. Er werden 5 (-1) Patienten stationär behandelt. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz sank von 149,02 auf 145,95. Im Weimarer Land kamen 10 neue Fälle hinzu. Diese Erkrankten seien meist keine Kontaktpersonen, sondern hätten sich auf anderem Wege infiziert. Im Kreis seien im Vergleich zum Dienstag mit Stand Mittwoch, 16 Uhr, weitere 7 Menschen genesen. Dementsprechend gelten 114 (+3) als aktiv krank. Davon müssen 5 (+3) Betroffene stationär behandelt werden. Der Inzidenz-Wert stieg im Kreis von 96,3 auf 103,7.