33 neue Infektionen mit Coronavirus im Weimarer Land

Am Samstag, mit Stand von 10 Uhr hat das Landratsamt in Apolda 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der 7-Tage-Inzidenzwert ist zudem wieder leicht gestiegen.

Die Zahl der so genannten Aktivkranken gab das Landratsamt mit 539 an. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung beträgt aktuell 16. Seit Beginn der Pandemie sind mittlerweile 20 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung im Weimarer Land verstorben.

Über 500 Personen im Weimarer Land nun in Quarantäne

Da in den letzten sieben Tagen 216 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden sind, beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert im Weimarer Land 263,4 (Stand: 14. Januar, Vortag: 251,2).

Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne beträgt aktuell 501 Personen. Zusätzliche 73 Reiserückkehrer aus Risikogebieten befinden sich in häuslicher Absonderung.

Weimar: Neun Neuinfektionen bis zum Sonnabend