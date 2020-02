Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

34-Jährige bei Unfall verletzt - Polizei bestellt Taxi - Einbruchsversuch gescheitert

34-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der B7, Nahe des Abzweiges Süßenborn. Eine 30-jährige Frau aus Kleinschwabhausen übersah die vor ihr fahrende 34-Jährige in ihrem Skoda, welche verkehrsbedingt langsamer wurde und fuhr auf diese auf. Die Skoda-Fahrerin hatte leichte Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei berichtete, entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Polizei bestellt Taxi

Am Mittwochabend wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwischen den Ortschaften Klettbach und Nauendorf eine Person auf der Straße läuft, die versuchen würde Fahrzeuge anzuhalten. Sofort fuhr ein Streifenwagen ins südliche Weimarer Land. Der Mann war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand unterwegs, nicht wie gemeldet mitten auf der Straße.

Laut Angaben der Polizei handelte es sich um einen polnischen Staatsbürger. Es konnte soweit in Erfahrung gebracht werden, dass er auf dem Weg zum Erfurter Hauptbahnhof war. Um ihn aber keinem weiteren Risiko auszusetzen, halfen die Polizisten ihm und kümmerten sich um ein Taxi. Dieses brachte den Mann schnell, warm und vor allem sicher nach Erfurt.

Einbruchsversuch gescheitert

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es gestern in Weimar Schöndorf. Der 23-jährige Wohnungsinhaber stellte als er am Abend nach Hause kam fest, dass die Tür beschädigt wurde. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich der oder die Täter aber keinen Zutritt zur Wohnung verschaffen.

Neun Autofahrer zu schnell unterwegs

Vor der Schule in Berlstedt führten Beamte der Polizei Weimar am Mittwochmittag Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 30 km/h waren neun Autofahrer zu schnell unterwegs; die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 53 km/h.

