34-Jährige verletzt in Weimar 70-Jährige

Weimar. In Weimar stößt eine 34-Jährige eine 70-Jährige zu Boden. Ohne sich um die verletzte Rentnerin zu kümmern, geht die Frau einfach weiter.

In Weimar kam es am Montag zu einer Körperverletzung. Wie die Polizei am Dienstag informierte, seien zwei Frauen in Streit geraten, der darin gipfelte, dass eine 34-Jährige eine ältere Frau zu Boden stieß. Die 70-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.

Ohne sich um die am Boden liegende 70-Jährige zu kümmern, sei die 34-Jährige dann geflüchtet.