40 Jahre Polt & Well-Brüder in Weimar

Weimar. Zu einem „bairischen Abend“ der besonderer Art lädt das DNT mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern ein.

Der Kabarettist Gerhard Polt und die „Well-Brüder aus‘m Biermoos“ (vormals „Biermösl Blosn“) sind am Sonntag, 3. Oktober, um 17 und um 20 Uhr im Großen Haus des DNT Weimar zu Gast. In einem unterhaltsamen „bairischen Abend“ der besonderen Art feiern die kongenialen Partner ihre außergewöhnliche Freundschaft und vier Jahrzehnte gemeinsame Bühnengeschichte:

Der Menschenkenner Gerhart Polt bespiegelt auf satirisch höchstem Niveau die Abgründe des „Bayern an sich“. Die drei Sprosse der Großfamilie Well, Christoph, Michael und Karl, nehmen in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen Bayerns und den Rest der Welt aufs Korn.

Für beide Vorstellungen sind noch Karten an der Theaterkasse erhältlich.

