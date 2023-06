400 Euro für die Weimarer Tafel vom Beitstadfjord

Molde. Tag 4 beschert dem Weimarer Manfred Roth und seiner Schwester Rita auf der Baltic Sea Circle relativ wenige Rallye- aber um so mehr Fähren-Kilometer.

Tag 4 beginnt für Team Hänsel & Gretel mit einem Fehler. Als sie ihre Campinghütte am Romsdalsfjord in Molde verlassen, werfen sie den Schlüssel in eine Box. Die ist dafür da, wenn die Rezeption noch nicht besetzt ist.

Fünf Minuten später kommt das böse Erwachen. Rita und Manfred haben Sachen im Kühlschrank vergessen: Wein, eine Tupperdose mit Würstchen, Cola und sechs „Pink Ladies“.

Als Trost rollen sie durch eine schöne Fjordlandschaft mit zahllosen Brücken. Sie müssen die Moldefjordfähre nehmen. Nach der Überfahrt geht es weiter Richtung in Trondheim. Die drittgrößte Stadt des Landes hat in etwa so viele Einwohner wie Erfurt.

Manfred Roth und Schwester Rita mit dem Spendenscheck der Firmen Passavant+Zickwolff sowie Schindler+Holtzhauer zu Gunsten der Weimarer Tafel. Foto: Cornelia Roth

Die Landschaft kommt dem Team fast kanadisch vor. Am Beitstadfjord werden die Straßen sehr eng und holprig. Die Übernachtung wartet in Namdalseid auf einem Campingplatz in einem Angelrevier. Manfred und Rita ist nicht nach angeln. Sie setzen ihre Daueraufgabe fort: das Tauschen. Begonnen hatten sie mit einer blauen Heftklammer, aus der sie sich inzwischen bis zu einer CD hochgetauscht haben.

Gefahren ist das Team am vierten Tag „nur 360 Kilometer“ - die Fährenstrecken nicht eingerechnet. Für diesen Tag haben Hänsel und Gretel ganz besondere Spender für die Weimarer Tafel gefunden: Die Firma Schindler aus Vacha und die Firma Passavant & Zickwolff aus Karben spenden je 200 Euro für die Tafel, obwohl sie nicht aus der Region Weimar sind.

„Das ist sehr bemerkenswert“, betont Manfred Roth und unterstreicht das mit einem großen „Daaanke!“