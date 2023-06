4109 Unterschriften für den Erhalt Weimarer Kindergärten

Für die Elterninitiative übergab Jan Rybitzki die Petition an den zuständigen Bürgermeister Ralf Kirsten.

Weimar. Nichts tun verschärfe das Problem in der Zukunft. Bei der Frage, wie Weimars Kindergartenlandschaft auf sinkende Betreuungszahlen reagieren solle, zeigt sich die Stadt aber gesprächsbereit.

Von der Schließungs- hin zu einer Qualitätsdebatte – dieses Ziel verfolgt die Weimarer Elterninitiative, die gegen den städtischen Vorschlag, wegen sinkender Betreuungszahlen perspektivisch auf drei Kindergärten zu verzichten, eine Online-Petition startete. Für „Blümchen, Goethepark und Zwergenschloss bleiben!“ gaben 4109 Menschen ihre Unterschrift. Die unterzeichnete Petition überreichten Eltern am Freitag Bürgermeister Ralf Kirsten (weimarwerk). „Ich bin froh, dass wir in den Diskurs eingetreten sind, auch wenn der Anfang holprig und unglücklich war“, so Kirsten. Die Stadt suche nach zündenden Lösungen, die auf Jahre hin tragfähig sind.