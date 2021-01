Bis Mittwochvormittag wurden den Gesundheitsämtern in Weimar und Apolda binnen 24 Stunden erneut 42 (9/33) Neuinfektionen aus den Labors bestätigt.

Weitere fünf Menschen sind von Dienstag zu Mittwoch in Weimar (3) und im Weimarer Land (2) an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Das teilten die Gesundheitsämter mit. In Weimar betrafen die Todesfälle inzwischen auch das Kursana-Domizil.