Am Montagabend kehrte eine 50-Jährige aus Weimar nach ihrem Spaziergang nicht mehr zurück. (Symbolbild)

Weimar. Seit Montag wird eine 50-Jährige aus Weimar vermisst. Die Frau könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Seit Montagabend, 18. Juli, wird die 50-jährige Susann E. aus Weimar vermisst. Laut Polizei verließ sie abends ihre Wohnung für einen Spaziergang, kehrte aber bisher nicht wieder zurück. Am Dienstagmorgen informierte der Sohn von Susann E., über ihr Fernbleiben und äußerte Sorgen aufgrund einer Krankheit der Frau.

Die Polizei beschreibt Sunsann E. wie folgt:

1,65 m groß

blaugraue Augen

schlanke Statur

dunkelblonde schulterlange Haare

vermutlich mit einem silberfarbenen Herrenfahrrad unterwegs

Ein Bild der Vermissten finden Sie hier.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass sich Susann E. in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 / 8820 oder an jede andere Polizeidienststelle.

