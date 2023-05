57-Jährige verursacht in Weimar 3000 Euro Schaden beim Einparken

Weimar. Eine 57-Jährige wollte in Weimar rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei verursachte sie einen Schaden von 3000 Euro.

Eine 57-Jährige wollte am Donnerstagabend Am Kirschberg rückwärts in eine Parklücke einparken. Als ihr dies nicht gelang, fuhr sie wieder aus der Lücke heraus und schrammte mit der Fahrzeugfront an dem vor ihr geparkte Auto vorbei.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 3000 Euro. Wie hoch der Schaden am Auto der 57-Jährigen ist, ist noch nicht bekannt. Nach dem Unfall fuhr die Frau davon. Sie konnte aber durch Zeugenaussagen ermittelt werden.

