57 neue Corona-Infizierte in Weimar und den Ortsteilen

Weimar. Das Pandemie-Geschehen in der Kulturstadt gibt weiterhin Anlass zur Besorgnis. Aktuell sind 488 Infektionen nachgewiesen.

57 Neuinfektionen in der Kulturstadt: Diese Zahl aus 24 Stunden meldete das Weimarer Gesundheitsamt am Donnerstagvormittag. Die Inzidenz in Weimar liegt damit bei knapp 461. Elf Patienten sind mit Covid-19 in stationärer Behandlung, die Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt 1,53. Aktuell gibt es in Weimar und den Ortsteilen nunmehr 488 Infizierte.

Von den 57 neuen Fällen ist der Ansteckungsweg in 44 noch nicht ermittelt, 10 infizierten sich in der Familie, für 3 bleibt die Infektionsquelle ungeklärt. In den städtischen Schnelltestzentren ließen sich am Mittwoch 885 Menschen untersuchen, 9 Streifen zeigten hier positive Ergebnisse. 942 Menschen befanden sich am Donnerstagvormittag in Quarantäne, darunter 23 Reise-Rückkehrer.

