Blaulicht 61-Jähriger auf manipuliertem E-Bike und auf Drogen in Weimar unterwegs

Weimar. Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei fiel ein Mann nicht nur durch sein manipuliertes E-Bike auf.

Am Dienstagnachmittag führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Ettersburger Straße in Weimar durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 61-jährigen Mann, der mit seinem E-Bike unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilte, stellte sich dabei heraus, dass das Rad manipuliert war und es deshalb versicherungspflichtig war. Eine Versicherung als auch eine Fahrerlaubnis lagen nicht vor.

Ein im Zuge der Kontrolle durchgeführter Drogentest zeigte, dass der Mann positiv auf Amphetamin reagierte. Er wurde zur Blutentnahme in ein Klinikum gebracht. Das Fahhrad stellten die Beamten sicher.

