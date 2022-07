63-Jähriger zerstört bei Irrfahrt im Weimarer Land ein Feld

Ein betrunkener 63-Jähriger hinterließ in Schöten (Weimarer Land) mit seinem Wagen eine Spur der Verwüstung. (Symbolbild)

Schöten. Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag bei seiner Fahrt nicht nur ein Feld in Schöten im Weimarer Land zerstört.

Am Sonntag entdeckte die Polizei in Schöten eine Spur der Verwüstung eines betrunkenen 63-jährigen Autofahrers. Der Unfallverursacher fuhr auf der Straße "An der Promenade" zur Gartenanlage.

Dabei beschädigte er laut Polizei zunächst ein Verkehrsschild. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort. Dabei geriet er zunächst auf ein Feld und dann in einen Gartenzaun. Der Zaun wurde auf einer Länge von etwa zehn Meter beschädigt.

Die Fahrt ging jedoch weiter. So durchbrach der 63-Jährige den nächsten Gartenzaun, bevor er endlich zum Stillstand kam.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 63-Jährige stand unter starkem Alkoholeinfluss.

Während dem Einsatz verhielt er sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Der Wagen mit Totalschaden musste abgeschleppt werden.

