7-Tage-Inzidenz steigt in Weimar

Weimar. Stadt meldet 221 Neuinfektionen binnen einer Woche

Die Zahl der Menschen, die in Weimar an oder mit Corona gestorben sind, ist in der vergangenen Woche auf 152 (+1) gestiegen. Das geht aus der Wochenmeldung der Stadt hervor. Sie nennt 221 Neuinfektionen. 19 Patienten (+4) aus Weimar müssen stationär behandelt werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Weimar stieg von 423 auf 497,71. Im Weimarer Land wurden übers Wochenende 15 Neuinfektionen gemeldet. Sieben Kranke werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 166,5.