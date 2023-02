70. und Hut im Wahl-Ring

Dirk Lorenz-Bauer über einen, der einst die CDU-Macht brach

Der SPD-Bürgermeister der Landgemeinde Bad Sulza, Dirk Schütze, hat die Spielregeln des lokalpolitischen Geschäfts in vielen Jahren seines Engagements in diversen Gremien längst verinnerlicht. Und er weiß: Wer eine relevante Nachricht frühzeitig setzt, gibt den Bürgern Gewissheit und ermöglicht sich selbst den unbefangenen Eintritt in den Wahlkampf. Auf geht’s.

So teilte Dirk Schütze jetzt unter Verweis auf etliche andere Wahlen im nächsten Jahr (beispielsweise Kreistag, Landtag, Stadtrat) via Presseerklärung auch zu der eines neuen hauptamtlichen Bürgermeisters (oder Bürgermeisterin) mit, dass er seinen Hut erneut in den Ring werfen möchte. Die Wahlkampfmaschine ist also bereits angeworfen. Wer mit dem Reisdorfer um den Chefposten im Rathaus konkurrieren wird, ist indes noch offen. Die CDU dürfte höchstwahrscheinlich jemanden aufbieten, immerhin war Bad Sulza ja mal christdemokratisches Stammland. Dann aber kam Schütze. Und der punktete besonders in den Dörfern. Er folgte alsbald auf Johannes Hertwig (CDU), der demnächst seinen Siebzigsten feiert. – Ja, ja, die Zeit fliegt.